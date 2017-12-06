Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram, bugün iki yeni özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Hikaye Arşivi ve Hikayelerde Öne Çıkanlar özellikleri ile insanlar hikayelerinde paylaştıkları en sevdikleri anlarını kaydedebilecek ve profillerinde gösterebilecek. Bu özellikler 2013’ten bu yana Instagram profillerinde yapılan en büyük güncellemeler oldu.

Hikaye Arşivi özelliği sayesinde mevcut arşiv özelliğine hikayeler de kaydedilebilecek. Kaydedilen hikayeler daha sonra gönderi veya hikaye olarak ya da profilde Hikayelerde Öne Çıkanlar arasında paylaşılabilecek.

Hikayelerde Öne Çıkanlar özelliği, profilde biyografinin altında yeni bir yerde yer alacak. İnsanlar, diledikleri sayıda öne çıkarmak istedikleri hikayeleri paylaşabilecek.