Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone X ile ekran çözünürlüğünü ve oranını değiştirmiş ve bu da geliştiriciler için ayrı bir yük oluşturmuştu. Google, iOS platformunda en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail'i bugün iPhone X uyumluluğu ile güncelledi.

Google, Apple'ın iPhone X'un ekranı ile uyumlu hala gelen Gmail uygulamasının güncellenmiş bir sürümünü yayınladı. Ayrıca iOS uygulamasına yapılan güncelleme ile; Apple iCloud, Microsoft Outlook ve Yahoo Mail gibi üçüncü parti e-posta hizmetlerine de destek eklendi.

Google'ın App Store'da henüz iPhone X ile uyumlu olmayan popüler uygulamaları yer alıyor. Tahminlere göre 2017 bitmeden bu uygulamalar da güncellenecek ve iPhone X'un ekran çözünürlüğüne destek verilecek.