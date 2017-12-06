Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, Android için Chrome tarayıcısına HDR video desteği eklemeyi planlıyor. Bilgiler yakın zamanda Chromium Gerrit'e (Chrome için web tabanlı ekip kodu işbirliği aracı) ilişkin birkaç taahhütten (kayıt defterindeki kaynak kod değişikliklerini kayıt altına alan) ortaya çıktı.

Bu taahhütlere göre, Google'ın her yerde bulunan web tarayıcısının Android sürümü, video kapsayıcısından VP9 HDR meta verilerini ayıklayıp MediaCodec'e aktarabilecek. Düzensizlik açısından, Chrome HDR videolarını uyumlu bir cihazda oynatabilir.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) videolar üstün kontrast ve renk doğruluğu sunarak genel olarak video kalitesinde bir iyileşme sağlıyor. Samsung Galaxy S8, Not 8, LG V30, Sony Xperia XZ Premium ve diğerleri gibi HDR ekranlara sahip çok sayıda üst seviye akıllı telefonlar mevcut.

YouTube, Google Play Movies ve Netflix gibi uygulamalar halihazırda HDR'yi desteklemektedir ancak, şu anda bu tür içeriklerin miktarı oldukça sınırlıdır. Yine de, bu videoların, daha fazla uyumluluk arttıkça ortaya çıkacağını düşünüyoruz.