Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 11 ile 32 Bit tabanlı uygulamaları yükleme imkanını kullanıcıların elinden almıştı. Sistemi yoran ve ilkel bir teknoloji olmaya yüz tutan 32 Bit tabanlı uygulamalar için şimdi de Mac App Store'da bir temizlik başlatılıyor. Apple, yeni açıklaması ile 32 Bit tabanlı uygulamaları 1 Ocak 2018'den itibaren Mac App Store'a kabul etmeyecek.

Yeni uygulamaların 64 Bit tabanlı yazılması için böyle bir karar alan Apple, Mac App Store'daki 32 Bit uygulamaların ise Haziran ayına kadar 64 Bit tabanlı olarak güncellemesi için geliştiricilere süre veriyor. Haziran ayındaki WWDC 18 etkinliğinde tanıtılacak olan macOS 10.14 sürümü ile 32 Bit uygulamaların Mac modellerinde çalışmayacağı tahmin ediliyor.

macOS'in yanında Ubuntu ve Arch Linux da artık 64 Bit'e tamamen geçmek için kolları sıvadı. 2018 yılı için 32 Bit'in sonu diyebiliriz. Umarız kullandığımız uygulamalar 64 Bit desteği ile güncellenir ve yeni macOS sürümlerinde bu uygulamaları kullanmaya devam edebiliriz.