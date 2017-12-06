Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, Android 8.1 Oreo'nun ilk cihazlar için yarın başlayacağını doğruladı. Şirket, birkaç saat içinde OTA güncellemesi ile bazı Nexus, Pixel ve Pixel 2 modellerinin bu güncellemeyi alacağını söyledi.

Güncellemenin bugün başlayacağına dair söylentiler dolaşıyor olsa da, Google'ın 5 Aralık tarihli duyurusu, Android 8.1 sürümünün yarın gerçekleşeceğini söylüyor. Bu nedenle, her dakika güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var. Saat dilimi ve bölgeye bağlı olarak, Android 8.1 Oreo sürümün güncelleme tarihi değişebilir, ancak her iki durumda da Google'ın bu güncellemeyi yakın zamanda sunacağı bir gerçek.

Android 8.1 güncellemesi, 25 Ekim'de ilk sürümüyle başlayan bir önizleme programının parçası olarak beta test cihazları için zaten mevcuttu. Nihai geliştirici önizleme sürümünün geçen hafta yayınlanacağı düşünülüyordu.

Samsung’un, üst düzey akıllı telefonu Galaxy S8 de dahil olmak üzere akıllı telefonları için Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak ve 2018 yılının başında beklenen S9'un sürüm 8.1 ile başlatılacağı yönünde söylentiler var.