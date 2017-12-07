Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WACAO ya da WhatsApp Sohbet Asistanı, telefonunuzda uzun süre okumadığınız ve biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek sizi tüm mesajları tek tek okuma zahmetinden kurtarıyor.Pazarlama analitiği sağlayıcısı SuperCrunch’ta çalışırken tanışan iki arkadaş Vivek Bombatkar ve Sidhart Ramachandran, biriken mesaj sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan WhatsApp Sohbet Asistanı WACAO’yu Disrupt Berlin 2017 Hackathon’da tanıttı.​