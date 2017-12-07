Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretimiyle savunma sektörüne giren Katmerciler firması, zırhlı muharebe aracı Hızır'ın sessiz çalışan versiyonu hibrit modelinde son aşamaya geldi.Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp kamyonu, itfaiye, yakıt tankeri gibi araç üstü ekipmanları ürettiklerini, 2010 yılında TOMA ile girdikleri savunma sektöründe kısa zamanda çok sayıda proje geliştirdiklerini anlattı.

Şirketin halen zırhlı iş makinalarından koruma kalkanlarına, nanoteknolojik zırh sistemlerden insansız kara araçlarına uzanan bir yelpazede savunma ürünleri geliştirdiğini, bu alanda daha hızlı ilerlemek için Ankara OSB'de yeni bir tesis kurduklarını dile getiren Katmerci, geleceği yapay zeka ve otonom sistemler, hibrit teknolojiler ve füze savunma sistemleri alanlarında gördüklerini kaydetti.Şirketin geliştirdiği 400 beygirlik motora sahip Hızır'ın Türkiye'nin en güçlü muharebe aracı statüsünde bulunduğunu, balistik koruma ve mayına dayanıklılığının da muadillerine göre yüksek olduğunu vurgulayan Katmerci, 2016'da tanıttıkları bu araç üzerinde Aselsan ile ortak bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

İlk teslimat 2018'in ilk yarısında yapılacak

ASELSAN'ın ihalesini aldığı sınır güvenliği için mobil gözetleme aracı projesi kapsamında üretimin devam ettiğini anlatan Katmerci, ilk teslimatın 2018'in ilk yarısında yapılacağını aktardı.

Bu ihaleyle Hızır'ın NATO envanterine girdiğini, bu kapsamda Avrupa genelinde açılan yeni ihalelere de teklif vermeye başladıklarını aktaran Katmerci, şu bilgileri verdi:

"Son dönemde NATO alımı olarak Portekiz ordusuna alınması planlanan araçlarla ilgili teklif verdik. Toplam 2 firma teklif verdi. Biri İspanyol diğeri biziz. Açıkçası biz kendimizi şanslı görüyoruz. Avrupalı firmalardan teknolojik olarak eksiğimiz yok, fazlamız var. Bu ihaleden umutluyuz. AB ile NATO ilişkilerinde gelinen konjonktüre baktığınızda onların ihtiyaçlarını bir Türk firmasının karşılaması en güzel cevap olacaktır. Kabiliyetimiz ve özgüvenimiz yüksek."

"6 saat sessiz operasyon"

Hızır'ın hibrit versiyonunu da geliştirmek üzere ASELSAN ile proje yürüttüklerini, bunun Türkiye'nin ilk hibrit zırhlı muharebe aracı olacağını belirten Katmerci, üretiminde son aşamaya gelinen aracın 2018'in ilk aylarında testlerini tamamlamayı öngördüklerini söyledi.Hibrit versiyonunun yakıt maliyetini önemli ölçüde düşürdüğünü ancak asıl avantajının sessiz çalışması olduğunu kaydeden Katmerci, "Hibrit motoru sayesinde 6 saate kadar sürelerde sessiz çalışabilen bu araç, güvenlik güçlerimizin operasyon etkinliğini önemli ölçüde artıracak." dedi.Hızır'ın 6X6 ve 8X8 versiyonları için de prototip çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Katmerci, son olarak insansız kara araçları alanında da ilk ürünlerini çıkardıklarını, 3 kilometre mesafeden uzaktan kumanda edilebilen atış platformunun farklı versiyonları üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.