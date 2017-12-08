Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir meslek lisesinde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Vural, geleneksel bakır işleme sanatından yola çıkarak, içeceklerin ısılarını ortalama 1 saat korumalarını sağlayan bardak altlığı geliştirdi.

Özel olarak tasarladığı plastikten bir kap, jel ve bakırdan oluşan "Keyf"in seri üretimi için finansman bulmaya çalışan Vural, ürünü özellikle Avrupa ve ABD'ye pazarlamayı planlıyor.

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in sadece yemek kültüründe değil el sanatlarında da oldukça köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, kendisinin de buradan yola çıkarak "Keyf" adını verdiği ısı koruyucu bakır bardak altlığını geliştirdiğini söyledi.

Keyf'te silikonla kaplanmış özel termal jel paketleri kullandığını dile getiren Vural, şunları anlattı:

"Jel paketlerini isterseniz mikrodalga fırında ısıtıyorsunuz, 60-70 dakika sıcak kalıyor, isterseniz de buzdolabında soğutup aparatın içine koyuyorsunuz, içeceğiniz 90 dakikaya kadar soğuk kalıyor. Tasarım yaparken kullanışlı olmasına dikkat ettik. Isı transferini de üstündeki bakır katmana, yani kapağa verecek bir tasarımı var. Bakır kullanabileceğimiz en iyi iletken madde. Gaziantep'teki bakır işlemeciliğine de dikkati çekmek istediğim için bunu tercih ettim."

Finansman için "Kickstarter" üzerinden bağış topluyor

Vural, endüstriyel üretime geçmek için plastik ve bakır kalıpların çıkarılması gerektiğini, bunun da ilk etapta yüksek maliyetli olduğunu vurguladı.

Bu nedenle "Kickstarter"e (ABD merkezli kar amacı gütmeyen bağış şirketi) üye olarak, internet sitesi üzerinden tanıtım yapmaya başladığını dile getiren Vural, şöyle devam etti:

"Burada ürünü desteklemek isteyenler bağışta bulunuyor. Hedefim 21 bin 500 dolar toplamak. Bu hedefe ulaştığımda seri üretime başlayacağım. Ürünü siteye koyalı 3-4 gün oldu ama şu ana kadar 4 bin doları geçtik. Ürünün farklı kullanım alanları da olabilir. Mesela lokantalar için yemeği sıcak tutacak bir tabak versiyonu yapılabilir. Dondurma kaplarının altına yapılabilir. Promosyon ürünü olarak değerlendirilebilir, restoran ve kafelerde kullanılabilir."