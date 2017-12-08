Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Teknolojik değişim ve dönüşüm günümüzde eskisinden çok daha hızlı." dedi.

Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda yaptığı konuşmada, 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka, nanoteknoloji, tıp, nörobilim, enerji ve çevre sistemlerinin hepsinin teknoloji eşikleri barındırdığını söyledi.

Mehmet Büyükekşi, teknolojik değişim ve dönüşümün günümüzde eskisinden çok daha hızlı olduğunu belirtti.

Teknoloji eşikleri sayesinde Tesla'nın 100 yıllık otomotiv firmalarını geride bıraktığını belirten Büyükekşi, "Cep telefonunu 1973'te Motorola buldu. Ama bugün Apple ve Samsung'un çok gerisinde." ifadelerini kullandı.

Tarihin teknoloji eşiklerini takip ederek başarıya ulaşan, ya da etmeyerek başarısızlığa mahkum olan firmalarla dolu olduğunu kaydeden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışarak, okuyarak, inceleyerek, merak ederek eşikleri inşallah hep birlikte yakalayacağız. Gelinen seviyelere bakarak geç kaldık diyenler ise teknoloji trenini hiçbir zaman yakalayamadı. Geç kaldım diye dövünmeye hiç gerek yok. Zaman, oluşturucu ve özgüvenli olma zamanı. Bu treni yakalama, bu yolculuğa ortak olma zamanı. Ön vagonda olmamak çok önemli değil. Asıl önemli olan treni kaçırmamak."

"Teknolojide, sanayide, üretimde, girişimcilikte tren kaçırılmayacak"

TİM Başkanı Büyükekşi, teknolojide, sanayide, üretimde, girişimcilikte treni kaçırılmayacağını belirtti.

Üretimde buhar gücünün kullanılmasıyla birinci endüstri devriminin yaşandığını belirten Büyükekşi, "Elektrik kullanımı yaygınlaştı, seri üretime geçildi. 2. endüstri devrimi geldi. 3.'sünde bilgisayar keşfedildi. Elektronik ve bilişim teknolojileri çağı yaşandı. Şu an 4. devrimin eşiğindeyiz. Ancak, dünya o kadar hızlı değişiyor ki devrimler arası zaman artık eskisinden daha kısa." dedi.

Büyükekşi, değişime ayak uydurabilenlerin treni hızla yakaladığını gençlerin gayretleri, çalışmaları ve azminin trende yer alınmasını sağlayacağını söyledi.

Büyükekşi, "İnovasyon, çok maliyetli, çok zorlu, çok karmaşık, çok değişik, çok farklı olmak zorunda değil. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru ihtiyaca yönelik olması belki de başarının anahtarı." diye konuştu.

İnovasyonun sadece bilim insanlarının, ya da devasa bütçelere sahip firmaların tekelinde olmadığını kaydeden Büyükekşi, "Daha mikro alanlarda, mütevazi bütçelerle yenilikçi ürünler geliştirebiliyoruz. Hatta bu çalışmaları destekleyen gönüllüler, sizi fonluyor, projenize katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükeşi, "Bugün ABD merkezli KickStarter, İndieGoGo gibi kuruluşlar, Türkiye'de ise ArıKovanı bu amaca hizmet ediyor. Hatta son dönemde bunlar, ABD’de kamu yararı gözeten kuruluşlar statüsüne geçti. Bu gibi projeleri destekleyelim. Hukuki temellerini güçlendirelim. Gençlerimiz, girişimcilerimiz buralardan daha fazla yararlansın." şeklinde konuştu.

Türkiye'de sadece 15-24 yaş grubunda 13 milyon gencin var olduğunu belirten Büyükekşi, "Nüfusun yarısı 30 yaş, yüzde 64'ü 40 yaş altında. İnanıyorum ki, gençlerimizin azim ve üretkenliğiyle geleceğimiz çok daha aydınlık olacak." dedi.

"Ar-Ge ve inovasyon pek çok sorunun çözümü"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de her alanda Ar-Ge ve inovasyonun pek çok sorunun çözümü olduğunu belirtti.

Metin, "Ar-Ge ve inovasyon neticesinde maliyetler azalıyor. Yeni ürün ve hizmetler geliştiriliyor. Çeşitlilik sağlanıyor. Ürün ve hizmet kalitesi artıyor. Dünyada öne çıkan markalara baktığımızda Ar-Ge ve inovasyonun ne derecede önemli rol oynadığını daha net görüyoruz." dedi.

Düne kadar dünyanın en değerli markasının bir gıda firması olduğunun altını çizen Metin, daha sonra gelişen inovasyon dünyasında dünyanın en değerli markalarının teknoloji firmaları olduğunu ve buna bağlı gerçekleştirilen inovasyonların öne geçtiğini söyledi.

Metin, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında, rekabet gücü kazanmasında, sürdürülebilir büyümeyi yakalamasında, toplumsal refahı ve yaşam kalitesini artırmasında Ar-Ge ve inovasyonun çok kritik bir rol oynadığını kaydetti.

Metin, "Türk firmaları ürün kalitesi konusunda küresel piyasadaki rakipleri ile yarışabilecek ve hatta rakiplerinin önüne geçebilecek düzeye ulaşmış bulunuyor. Bu da ihracat rakamlarına yansımakta." dedi.

2017 yılında 11 ayda yakalanan rakamın geçen sene 12 ayda yakalanmış olunan rakam olduğunu vurgulayan Metin, "Önümüzdeki 1 ay süresince inşallah Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ihracat rekorunu kırmış olacağız." diye konuştu.