Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alibaba, Tmall adlı bir çevrimiçi alışveriş merkezi işletiyor. Bir Otomobilin çevrimiçi olarak satın alınması, önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelebilir. Reuters’a göre Alibaba, yakın bir zamanda internet üzerinden otomobil satmaya başlayacak. Yeni bir konsept üzerinde çalışan iki şirket, 3 sene sürecek bir ortaklığa imza attı.



Alibaba, "Anlaşma, tüketicilerin araçlarını nasıl satın aldığını ve kendi araçlarını nasıl yeniden tanımladığının yanı sıra, yeni perakende satış fırsatlarını belirlemek için dijital kanalları nasıl kullanacaklarını keşfetmenin yeni yollarını araştırmayı amaçlıyor" dedi.



Tmall satış stratejisinin Otomotiv Otomatı gibi olduğu söyleniyor. Doğrudan tüketiciye satılacak çok katlı otopark gibi. Ancak ayrıntılar hala belli değil.



Milliyet'te yer alan habere göre, insanlar otomobilleri satın almadan önce dokunmak, hissetmek ve kullanmaktan hoşlanıyor. Ancak yine de temel araştırmalar yapmak ve çevrimiçi satın alma birden fazla showroom ziyaretinden daha verimli olabilir.