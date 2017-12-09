Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, Facebook’a entegre edildikten sonra kullanıcısı sayısında büyük bir artış yaşadı. Çıktığı ilk zamanlarda bildiğiniz gibi olumsuz yorumlar alan Messenger, Facebook mesajlaşma platformu olarak ortaya çıkmıştı. Facebook ile entegre çalışan bu uygulama, sosyal medya devinin kullanıcıları arasında yapılan etkileşimi kolaylaştırmayı hedefliyordu. Facebook’a tamamen entegre edilmesinden ardından sosyal medya devi hedefine ulaşmayı başardı.

Şimdi ise 2 milyarın üzerinde aktif kullanıcı sayısına sahip sosyal medya devi Facebook, bu uygulamayı diğer sosyal medya platformu olan Instagram’a getirmeyi planlıyor. Instagram’da bulunan Direct mesajın yerine Instagram Direct uygulamasını getirmeyi planlayan Facebook, Instagram kullanıcılarının da kendi aralarında kolayca mesajlaşabileceği bir platform ortaya koymaya çalışıyor.

Söz konusu uygulamayı başlangıç olarak Türkiye, Şili, İsril, Uruguay, İtalya, Portekiz’de deneme sürecine sokan Facebook, gösterilen tepkilere göre uygulamayı yaygınlaştıracak. Şayet platforma kullanıcılar olumlu yaklaşır ise kısa süre içerisinde tüm dünyada kullanıma sunacak.

Bahsettiğimiz 6 ülkede bugün Android ve iOS platformlarında kullanımasunulan uygulamayı yüklendiğiniz taktirde Instagram’dan direct özelliği kalkıyor ve yüklenen yeni uygulama üzerine geçiyor. Kullanıcılar o saatten sonra açılışta Snapchat’te olduğu gibi kamera ile açılan uygulama üzerinden Instagram mesajlaşmalarını kolayca gerçekleştirebilecek