Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu patent, akıllı elbisenin enerjisini giyen kişinin hareketlerinden almasını sağlayacak bir teknolojiyi işaret ediyor. Şirket, hareketle enerji kazanacak akıllı elbisenin telefonları şarj etmek için de kullanılabilmesini öngörüyor.



Kıyafetlerin enerji üretebilmesi, akıllı cihazların pil ömrünün uzamasına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir çözüm olabilir. Özellikle telefonunu yoğun kullananların bu tarz bir çözümü sevinçle karşılayacağı rahatlıkla söylenebilir. Ancak bunun için telefonlarda da bazı değişikliklerin yapılmasının gerekebileceğini unutmamakta fayda var.



Patent dosyalarının geneli için geçerli olan bir durum, Samsung’un akıllı elbise patenti için de geçerliliğini koruyor. Şirketler genellikle üzerinde çalıştıkları veya ilginç buldukları pek çok fikrin patentini alıyor. Bir teknolojinin patentlenmesi, o teknolojinin gerçekten kullanılacağını garanti etmiyor. Yine de; Samsung’un son patenti, Güney Koreli şirketin akıllı elbise pazarına enerji verimliliğini öne alan bir çözümle giriş yapabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor.



Samsung akıllı elbise konusundaki çalışmalarında daha üst seviyelere geçmiş olabilir



Teknoblog'da yer alan habere göre, Samsung akıllı elbise teknolojisi için söz konusu patent başvurusunu geçtiğimiz yıl ana vatanı Güney Kore’de gerçekleştirmiş. Dolayısıyla şirketin patentte gösterdiği noktadan çok daha üst seviyelere çıkması mümkün.