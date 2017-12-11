Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğrafçıların vazgeçilmez platformu olan Flickr, bugün 2017 yılına ait istatistiklerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl en popüler kamera unvanını kaybeden Apple, bu yıl o unvanı Canon ve Nikon'a fark atarak tekrar eline aldı.

Açıklanan rakamlara göre; Flickr üzerinde yer alan fotoğrafların %54'ü çok ciddi bir oranı iPhone ile çekiliyor. İşi fotoğraf olan Canon %23 ve Nikon ise %18'lik kullanım oranı ile iPhone'un gerisinde kaldı.

2015 yılında Flickr'a yüklenen fotoğrafların %42'si iPhone ile çekilmişti. Bu oranın %54'e çıkmasında şüphesiz ki iPhone 7 Plus ile gelen portre modu büyük rol oynuyor. Ancak 2017'de Flickr'da en çok kullanılan iPhone modellerinin; iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 5s olduğunu belirtelim.

Son olarak Flickr'a yüklenen fotoğrafların %50'sinin akıllı telefonlar %33'ünün ise DSLR fotoğraf makineleri ile çekildiğini belirtelim.