Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya kanalları, Facebook, Instagram, Snapchat hesaplarınızın veya önemli hesaplarınızdan herhangi birinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesi oldukça üzücü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle hesaplarınızı koruma altına almanız gerekiyor. Sosyal medya hesaplarınızı korumak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ancak bilgisayar korsanlarından korunmak için bu adımlardan daha fazlası da gerekli olabilir.

1- Güçlü bir parola kullanın

Hesabınıza girmeye çalışan birisinin işini zor hale getirin. İnsanlar ve makineler tarafından tahmin edilemeyecek parolalar bulmaya çalışın. Parolalarınızda harf ve işaretleri de kullanın. Kısa ve kolay tahmin edilebilecek parolalar hesabınıza davetiye çıkartacaktır.

2- İki adımlı doğrulamayı etkinleştirin

İki adımlı doğrulamayı artık birçok internet hesabında etkinleştirebiliyorsunuz. Bunun için sms, Google Authenticator gibi araçlar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde hesabınıza ekstra koruma sağlayabilirsiniz. Hesabınıza her girişte zaman kaybı gibi görünse de çok pratik bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

3- Gördüğünüz tüm bağlantılara tıklamayın

İnternet sitelerinde karşınıza çıkan bağlantıların aslında bir çoğu sizi güvensiz ağlara yönlendirecektir. Bu bağlantılara tıklamamaya özen gösterin. Özellikle e-postalarda, sosyal medya kanallarında karşınıza çıkan ağlara dikkat edin. Bu tür bağlantılara tıkladığınızda karşınıza çıkan ekrana sosyal medya hesap bilgilerinizi yazarsanız veya kullanıma onay verirseniz bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız kalabilirsiniz.

4- Parolamı hatırla kutucuğunu tıklamayın ve hesaplardan her zaman çıkış yapın

Sosyal medya mecraları ve diğer oturumlarınızda ‘beni hatırla’ seçeneğini tıklamayın. Bu sitelerde oturum açtıktan sonra işiniz bittiyse eğer ‘çıkış yap’ seçeneğini tıklayarak oturumunuzu kapatın. Sizden başka birisinin kullanmadığı bir cihazda bu sorun olmayacaktır ancak internet kafe, okul ve iş gibi yerlerde hesabınızı kötü niyetli kişiler kontrol altına alabilir.

5- E-posta hesabınızın güvenliğini ciddi bir şekilde takip edin

Sosyal medya kanalları ve diğer internet hesaplarının neredeyse tamamı e-posta adresinizle bağlıdır. Bu nedenle e-posta hesabınızın bilgilerini ele geçiren bir bilgisayar korsanı diğer hesaplarınızı da kolayca ele geçirebilir. Bu durumda iki faktörlü doğrulama bile işe yaramayabilir.

E-posta hesabınızda iki aşamalı doğrulama kullanmıyorsanız ve güvenlik sorularınız kolay tahmin edilebilen şeyler ise hesabınız tehlikede diyebiliriz.

6- Uygulama sayısını kısıtlayın

Sosyal medya hesaplarıyla bağlı olan uygulamalar aslında güvenlik açısından çok sorun teşkil etmiyor. Ancak oynadığımız Facebook oyunları kişilerinize, doğum gününüze, iş geçmişinize, kan grubunuza ve daha fazlasına ulaşabiliyor. Bu bilgiler kullanmak isteyen kişilerin niyetine göre sorunlar oluşturabilir.