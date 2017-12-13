Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, Ape X’i vitrinine çıkardı. Perakendeden lojistiğe, fotoğrafçılıktan sinemaya günümüzde birçok sektörde kendisine yer edinen drone’un yerli versiyonu APE X, ilkokuldan beri arkadaş olan Çağkan Güneri, Selin Orçunsel, Kaan Cevher, Dilbeste Kayıgil ve Kadir Atakan Ata’dan oluşan genç bir ekip tarafından üretildi. Muadillerine göre çok daha etkili, hafif, dayanıklı olan drone, Arıkovanı fonlamasında yeterli desteğe ulaştığı takdirde piyasaya sunulacak.

YERLİ DRONE'DAN VR GÖZLÜK İLE CANLI YAYIN

4K çözünürlükteki kamerası ile yüksek kalite görüntü elde etmeyi sağlayan APE X, hafifliğiyle de dikkat çekiyor. Kamera, yarım saaate kadar görüntü almayı sağlıyor. APE X ve kamera görüntüsü uygulama içinden canlı olarak da kontrol edilebiliyor. Drone’un aksesuarlarından sanal gerçeklik gözlüğünü takarak drone’un içindeymiş gibi görüntü izlenebiliyor. Kolay kullanıma sahip olan MIME isimli kumandası ise, hareket sensörlü olarak tasarlanmış. Böylece drone’un nereye gideceğini, kullanıcı sadece kumandayı o yöne çevirerek belirleyebiliyor. Ele rahat oturan, avuç içine sığacak büyüklükteki kumanda hiç kafa karıştırmadan normal bir drone’un yapabileceği her şeyi sağlıyor.

DAYANIKLILIĞIYLA FARK OLUŞTURUYOR

Dayanıklılığıyla da fark oluşturan APE X’te en yüksek kalitedeki drone’larda kullanılan ultrasonik engel tanıma sistemi bulunuyor. Normalde dayanıksız pervaneleri nedeniyle, drone’lar çok çabuk hasar görüp parçalanabiliyor. Çoğu drone’da sadece 1 adet kullanılan engel tanıma sisteminden, APE X’te 4 adet bulunuyor. Drone etrafında ve altında yer alan sensörleri ile drone, etrafındaki engelleri tanıyor ve siz kumandadan komut verseniz bile konumunu ayarlayarak engellere çarpmayı engelliyor. Böylece ürünün parçalanması neredeyse imkansız duruma geliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinde de drone takip edilebiliyor.