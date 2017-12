Türkiye Gazetesi

Apple, son dönemde iPhone modellerinde yaşanan sorunlar nedeniyle güncellemeleri kısa aralıklarla yayınlıyor. Bugün itibariyle iOS 11'in sekizinci güncellemesi olan iOS 11.2.1 yayınlandı. iOS 11.2.1 güncellemesi, iOS 11 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi iOS 11.2‘nin yayınlanmasından bir buçuk hafta sonra çıkmış oldu.

HANGİ iPHONE MODELLERİNİ KAPSIYOR?

Yeni iOS sürümü; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini kapsıyor.

iOS 11.2.1 GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELER?

iOS 11.2.1 güncellemesi, tahmin edilebileceği gibi iOS 11.2 sürümünde tespit edilen hata ve sorunları gideriyor. Sürüm notlarını incelediğimizde, Apple'ın Home için uzaktan erişimi aktif hale getirdiğini görüyoruz.Apple, geçtiğimiz hafta iOS işletim sisteminde tespit ettiği büyük bir HomeKit güvenlik açığı için bir düzeltme uygularken, uzaktan erişim konusunda kısıtlamalara gitmişti.Güncelleme ile birlikte, HomeKit güvenlik açığı tamamen düzeltildi ve paylaşılan kullanıcılar için uzaktan erişim yeniden etkinleştirildi.

iPHONE HAKKINDA BİLİNMEYENLER



KULAKLIKLA FOTOĞRAF ÇEKİN



* Telefonunuzla fotoğraf çekmek istediğinde bunun için kulaklığınızdaki ses açma kapama tuşlarını kullanmanız yeterli. Bunun dışında kamera modundayken iPhone'un ses açma kapama butonlarıyla da fotoğraf makinesi kullanır gibi fotoğraf çekebilirsiniz.

* Emoji klavyeyi ayarlanıza ekleyin. Bunun için Ayarlar>Genel> Klayve>Emoji klavye ekle yolunu kullanabilirsiniz.

* "CAPS LOCK" özelliğinden faydalanmak için Shift yani klavyenin sol kısmında yer alan yukarı ok butonuna çift tıklamanız yeterli.

* Gönderilen mesajın okunup okunmadığını öğrenmek için iMessage uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanmak için "Okundu Mesajları Gönder" seçeneğini seçmek yeterli.

* İnternette gördüğünüz bir resmi kaydetmek için parmağınızı resmin üzerinde basılı tutun ve fotoğrafı kaydedin.

* Gelen bildirimleri görmek için flaş ışığını kullanabilirsiniz. Örneğin arama geldiğinizde flaşınız yanıp sönebilir. Ayarlar menüsü içinde ilgili ayarı bulabilirsiniz.

* Mesajlaşmalarınızın saatini anbean takip etmek mümkün. Bunun için mesajların üzerine parmağını dokundurarak sola doğru kaydırın. Zaman dilimlerini sağ bölümde göreceksiniz.

UÇAK MODUNDA DAHA HIZLI ŞARJ



* %100 etkili olduğunu söylemek mümkün olmasa da, uzmanlar uçak modunda olan iPhone'ların daha hızlı şarj olduğu konusunda hem fikir.

ŞİFRE OLUŞTURMA



* Şifre oluşturmak için rakam kullanmak zorunda değilsiniz. Ayarlar'dan Genel menüsüne gelerek ister parmak izi koruma özelliğini kullanın (sadece iPhone 5S'lerde) ya da Basit Parola içinde rakam yerine harflerle şifrenizi oluşturun.

UYGULAMA İÇİN SATIN ALMAYI KAPATMA



* Ayarlar>Genel>Kısıtlamalar yolunu takip ederek uygulama içi satın almaları kapatabilirsiniz. Özellikle telefonlarını çocuklarıyla paylaşan ebeveynler için unutulmaması gereken bir özellik...

İPHONE'DA İSTENMEYEN ARAMALARA ÇÖZÜM



* iOS 7 ile birlikte iPhone'ların en büyük eksikliklerinden biri de tarih oldu. Artık istemediğiniz kişilerin telefonlarını kara listeye atabiliyor, bu kişilerden arama almıyorsunuz. Bunun için Ayarlar>Telefon>Engellenenler kısmına girmeniz yeterli.

İSTENMEYEN UYGULAMALAR VERİ ÇEKEMİYOR



* iOS 7'den önceki sürümler, uygulama bazında veri kısıtlaması olmadığı için sık sık eleştiriliyordu. Yeni işletim sistemiyle beraber istenmeyen uygulamaların veri çekmesi engellenebiliyor. Örneğin sadece 'Foursquare' uygulamasının veri kullanması kısıtlanabiliyor.

Wİ-Fİ VE BLUE TOOTH'A ERİŞİM DAHA KOLAY



* iOS 7'den önce Wi-Fi veya Bluetooth açmak için birkaç sayfa gezerek ayarlar uygulamasına girmek gerekiyordu. Ancak yeni işletim sistemiyle söz konusu işlemi aşağıda yukarıya doğru bir dokunma hamlesi yetiyor. Açılan menüde Wi-Fi, uçak modu ve Bluetooth'un yanı sıra kamera, fener ve hesap makinesi gibi özelliklere ulaşılabiliyor.

AÇIK UYGULAMALARI AYNI ANDA KAPATIN



* Daha önceki sürümlerde uygulamalar tek tek kapatılarak gereksiz zaman harcanmasını sağlıyordu. iOS 7 ile açık olan tüm uygulamaları kapatmak oldukça kolaylaştı. Açık olan uygulamaları üç parmakla yukarı doğru ittirmek tüm uygulamaların kapatılmasını sağlıyor.