Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hashtag takip etme özelliği ile insanlar, bir gönderinin altına tıklayarak veya keşfet sekmesinde arayarak ziyaret ettikleri hashtag sayfalarında "takip et" seçeneğine tıklayabilecek ve o hashtag ile paylaşılmış gönderileri akışında görebilecek.

Hashtag takip etme özelliği sayesinde insanlar önem verdikleri ve ilgi duydukları konularda daha fazla hesap ve içerik keşfetme fırsatını yakalayacak. Instagram bu özelliğiyle, Instagram topluluğunun ortak ilgi alanlarını daha kolay paylaşmasını amaçlayan çalışmalarının da ilk adımını atmış bulunuyor.