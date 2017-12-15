Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter bugün yeni özelliğini açıkladı. Son yıllarda insanların daha fazla bilgi vermek amacıyla art arda, "flood" şeklinde tweet'ler paylaşma eğilimi gösterdiklerini görüyoruz. Bunun farkında olan Twitter, bir tweet'te daha fazla karakter yazabilmeleri için kısa bir süre önce tweette karakter sayısı iki katına çıkarılmıştı. Ancak görünüşe göre Twitter bu konuda çalışmalarını bir adım daha öteye taşıma kararı almış.

Tweet dizilerine merhaba deyin!

Yeni tweet dizeleri özelliğini bugün itibarıyla duyuran Twitter, bu yeni özellik hakkında şunları söylemiş; "Birkaç yıl önce, insanların bir şekilde daha fazla bilgi paylaşmak veya uzun bir hikaye anlatmak için tweetleri birbirine bağladığını fark ettik, tıpkı bunun gibi. Biz bu yaklaşımı düşünce dizilerini sergilemek ve bir düzene bağlı ama bireysel elementleri sergilemek için kreatif bir yol olarak görüyoruz. Her gün yüzlerce, binlerce "dizi" tweetleniyor! Bu şekilde tweet atmak oldukça verimli ve popüler olmasına rağmen, bazıları için üretmesi ve okuması ve bir tweet dizisindeki bütün tweetleri takip etmek oldukça karmaşık. İşte tam da bu yüzden tweet dizileri atmayı, dizileri bulmayı, böylece kendinizi ifade etmeyi ve güncel kalmayı kolaylaştırdığımızı paylaşmaktan dolayı son derece heyecanlıyız!"

Twitter'da bir dizi oluşturmak için ise yapmanız gereken basit; "Tweetle" kısmına eklenecek olan "artı" tuşuna basarak tweet dizileri paylaşabilirsiniz. Yayınlanmış tweetinize istediğiniz zaman "yeni bir tweet ekleyin" butonu ile yeni eklemeler yapabilirsiniz. Buna ek olarak tweet dizinizi fark ettirmeniz de kolay. Yeni eklenen "Diziyi göster" etiketine basmak yeterli oluyor.

Bu güncelleme gelecek haftalarda iOS, Android ve Twitter.com'da sunulmuş olacak.