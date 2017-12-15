Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ubisoft'un bu hafta başlattığı kampanya 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Oyunu yüklemek isteyenlerin bu tarihe kadar Uplay üzerinden oyunu ücretsiz olarak kendi envanterine eklemesi gerekiyor. 2013 yılında piyasaya çıkan Assassin’s Creed Black Flag, 1715 yılının yani ‘Korsanlığın Altın Çağı’ denilen dönemi konu alıyor.

2013'te VGX En İyi Aksiyon Macera Oyunu ödülünü almaya hak kazanan Assassin's Creed Black Flag'in sistem gereksinimleri şu şekilde:

Assassin's Creed 4 Black Flag Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 ve üzeri

İşlemci: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz veyaAMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 260 veya AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM)

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

18 Aralık'tan sonra yeniden ücretli olarak indirilebilecek olan Assassin's Creed 4 Black Flag, Steam üzerinde 69 TL satış fiyatına sahip.

Assassin's Creed 4 Black Flag ücretsiz indirme yolları

1- Ubisoft.com'a girerek sağ üstteki Sign In butonuna tıklayın.

2- Açılan ekranın altındaki Creat a Ubisoft Account'a basın.

3- Bilgileri doldurduktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun sayfasına gidin.

4- Açılan sayfada 'Get the game'e basarak oyunu sepetimize ekliyoruz.

5- Sonrasında bilgisayarımızda yüklü değilse Uplay uygulamasını indirerek hesabımıza giriş yapıyoruz ve 24 GB büyüklüğündeki oyunu indiriyoruz.