Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft'un Xbox One konsollara bu hafta nihayet 4K YouTube desteğini alıyor. Ağustos 2016'da 4K Blu-Ray desteği ile gelen ve 4K YouTube desteği olmayan Xbox One S için de bekleyiş sona ermiş oldu. Yeni YouTube uygulaması, oyunlar ve spor etkinliklerinin izlenmesi için ideal hale gelmeye başlayan 4K çözünürlüklü videoları ve 60 fps desteği içeriyor. Maalesef, bu yeni güncelleme HDR YouTube desteğini getirmiyor. Yeni güncellemeye kavuşmak için Windows Store'u ziyaret edebilirsiniz.