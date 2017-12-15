Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google, Asya’daki ilk yapay zeka araştırma merkezini Çin’de kuracağını açıkladı. Teknoloji alanında hızla büyüyen Çin’in bu hamle için doğru yer olduğunu belirtti.

Pekin’de kurulacak tesiste, yapay zekaya odaklanan araştırmacılar, yapay zeka ile ilgili atölyeler, Çin’in yapay zeka araştırma ekibi ve bu çalışmalara sponsor olacak yatırımcıların olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 'big data uygulamalarının hızlandırılması' konusunda yetkililere çağrı yapmıştı. Temmuz ayında Çin ulusal yapay zeka planını açıklamış ve ABD’ye bu alanda yetişme hedefi için çağrı yapmıştı.

Google’ın Çin’de açacağı yapay zeka merkezinde otonom araçlardan otomatize edilmiş fabrikalara, çeviri yazılımlarından yüz tanıma yazılımlarına birçok farklı teknoloji üzerinde araştırmalar yapılacak.