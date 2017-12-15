Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

50 bin liralık birincilik ödülünü otizmli çocuklar için ücretsiz özel eğitim sağlayan Otsimo projesiyle Hasan Zafer Elcik kazandı. İkincilik ve 40 bin liralık para ödülü Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ile Mine Ekinci’nin, üçüncülük ve 30 bin liralık para ödülü ise Yuvarla uygulamasıyla STK’lara bağışı yaygınlaştıran Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz’ın oldu. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu sene ilkini hayata geçirdikleri ve geleneksel hâle getirmeyi öngördükleri İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik ödülüyle İbrahim Bodur’un değerlerini ve mirasını yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek, “Babamdan aldığım en büyük mirasın, onun değerleri olduğunu düşünüyorum. Onun hayata bakışı, yerel değerleri küresel vizyonuyla harmanlaması, sosyal dokuyu önceliklendiren, insanların gelişimine imkan tanıyan yönetim anlayışı, sanayiyi insanların hayatına getirip bölgesel kalkınmayı teşvik eden girişimciliği, benim için en büyük miras. Ve biz buna sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.