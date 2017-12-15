Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, liderler kadranında “uygulama becerisi” ve “vizyon bütünlüğü” ile en üst sırada yer aldı. Bu başarının ardında şirketin nesnelerin interneti (IoT) alanındaki vizyonunun bulunduğunu dile getiren Vodafone IoT Direktörü Erik Brennels “IoT yeteneklerimizin sürekli geliştirilmesi ve darbantt nesnelerin interneti (NB-IoT) gibi yeni teknolojilere geçişin, daha fazla müşterimizin nesnelerin internetinden en üst düzeyde faydayı elde etmesini sağladığına inanıyoruz. Barometer raporumuza göre, teknolojiyi benimseyenlerin yüzde 79’u, gelecek beş yıl içinde IoT’nin ekonominin geneli üzerinde muazzam bir etki yapacağını söylüyor” dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin de 2020’ye kadar dünyada tahmini 50 milyar IoT sensörünün bulunacağını belirterek, “IoT teknolojisini kullananların sayısı 2013’te yüzde 12 iken 2017’de yüzde 29’a yükseldi. 2016’dan bu yana en fazla büyüme gösteren sektörler yüzde 19’dan yüzde 27’ye çıkan ulaşım ve lojistik ile, yüzde 20’den yüzde 26’ya çıkan perakende sektörleri oldu. Şirketler IoT’ye yapılan yatırımın geri dönüşünün oldukça yüksek olduğuna değiniyor, gelirlerinin arttığını ifade eden şirketlerin ortalama gelir artışı yüzde 19 seviyesinde” diye konuştu.