Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

General Mobile bir süredir izledii strateji gereği üst seviye Google işletim sistemlerini kendi üst seviye telefonlarına öncelikli olarak getiriyor. Firma bu alışkanlığını General Mobile GM 6 modeliyle de sürdürüyor. General Mobile, en güncel sürümü olan Android 8.0 Oreo güncellemesini Android One projesi dahilindeki telefonlara dağıtmaya başlıyor. General Mobile'ın Android One programına dahil olan telefonu GM 6, Android 8.0 Oreo güncellemesini bugünden itibaren yayınlamaya başladı.

General Mobile GM 6 kullanıcılarını Android 8.0 Oreo güncellemesi ile bekleyen yenilikler ise şöyle:

PIP ( Picture in Picture)

Bu özellik açılan bir ekranı küçültüp istenilen yere konumlandırarak arka planda başka görevler yapabilme imkanı sunuyor.

Geliştirilmiş Otomatik Doldurma Sistemi

Sistem sizin bilgilerinizi bir defaya mahsus sizin izniniz olduğu takdirde kayıt ediyor ve daha sonraki girişlerde otomatik olarak bütün alanları doldurarak işlemlerinizi kolaylaştırıyor. Örneğin; ürün satın alırken isim soyisim, adres bilgilerini gibi bilgileri otomatik olarak doldurabilen bir sistem.

Pil Kullanımı

Yeni Android 8.0 Oreo ile birlikte arka planda açık kalan uygulamalar daha detaylı olarak sınırlandırılacak ve pil ömrü kullanımı azaltılacak.

Ayarlar Menüsünde arama çubuğu

Yeni Android 8.0 Oreo ile birlikte ayarlar menüsünde arama çubuğu yer alacak. Bunun sayesinde değişiklik yapmak istenilen özellik buradan aratılarak hızlıca bulunabilecek.

Bildirim Erteleme ( 15 dk , 30 dk , 1 Saat, 2 Saat)

Whatsapp, Facebook, Instagram, Messenger vb. uygulamalardan gelen bildirimleri hafifçe sağa kaydırarak 15 dakika, 30 dakika, 1 saat ve 2 saat erteleme imkanı sağlıyor, belirtilen süre sonunda bildirim tekrar geliyor.

Bölünmüş çoklu görevlerde birbirine engel olmayan ekran (2 Uygulamayı aynı anda daha rahat kullanmak)

Android Oreo 8.0 sürümü ile birlikte aynı anda 2 uygulamayı kullanabilmek daha gelişmiş hale kavuştu. Aynı anda iki uygulama kullanmaya yarayan bu özellikte uygulamalar artık daha stabil ve hızlı çalışıyor.

60'dan fazla emoji

Duygu ve düşüncelerin en iyi şekilde anlatılabilmesi için 60'dan fazla yeni emoji eklendi.