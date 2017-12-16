Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple’ın bu yıl haziran ayında düzenlenen WWDC 2017 konferansında tanıttığı yeni iMac Pro Türkiye’de resmen satışa çıktı. iMac Pro elbette dudak uçuklatan teknik özelliklere sahip. Yeni nesil Intel Xeon W işlemci, 128 GB’a varan DDR4 ECC bellek, 4 TB SSD depolama ve daha pek çok özelliğiyle iMac Pro tam bir performans canavarı.

Gelgelelim iMac Pro hayli yüksek bir satış fiyatına sahip. Daha doğrusu ana akıma hitap eden piyasada henüz bu fiyatlarda bir bilgisayar bulunmuyor. Zira iMac Pro’nun fiyatı 27 bin TL’den başlıyor ve 70 bin TL’ye kadar çıkıyor.

70 bin liraya varan fiyatlar, haliyle akla ilk olarak Bitcoin’i getiriyor. Zira son dönemin en büyük yatırım araçlarından biri olarak görülen Bitcoin hızla değer kazanıyor ve 1 Bitcoin’in güncel fiyatı yaklaşık 68 bin lira olarak karşımıza çıkıyor. Elbette iMac Pro’nun 70 bin liralık versiyonu çok üstün teknik donanıma sahip. Hatta öyle ki; birçok kişi muhtemelen bu güce sahip bir bilgisayarı hayal dahi edemeyecektir.

ŞİMDİYE KADAR BİR MAC’TE BULUNAN EN GELİŞMİŞ GRAFİK İŞLEMCİSİ

Yeni nesil bir işlem çekirdeğine ve 16 GB’a kadar on-package yüksek bant genişlikli belleğe (HBM2) sahip iMac Pro, Vega GPU ile birlikte 11 Teraflopa kadar muhteşem bir tek duyarlıklı işlem gücü sağlayarak gerçek zamanlı 3D render alma ve yüksek kare hızlı sanal gerçeklik gibi özellikler sunuyor. iMac Pro, yapay öğrenme için ideal olan yarım duyarlıklı işlemlerde de 22 Teraflopa kadar inanılmaz bir performans sağlıyor.

4 TB’a kadar SSD’yi ve 128 GB’a kadar ECC belleği destekleyen iMac Pro, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayesinde iki adede kadar yüksek performanslı RAID dizisine ve iki 5K ekrana aynı anda bağlanabiliyor. iMac Pro, bir Mac’te ilk kez olmak üzere, 10 kata kadar daha hızlı ağ bağlantısı için 10 Gb Ethernet özelliğine sahip.

iMAC PRO YERİNE NELER ALINABİLİR?

Neler yapılabilir kısmına baktığımızda ise artık 70.000 TL‘lerden bahsettiğimiz için 2. el arabalarda sınıf atlıyoruz. Bu paraya Golf veya Mini Cooper gibi araçlar alınabiliyor.Eğer ben toplu taşımadan vazgeçemem derseniz de, tam 28 yıl boyunca sizi götürecek aylık akbil alabilirsiniz.

Yılbaşına yaklaştığımız bugünlerde büyük ikramiyeyi kazanmayı denemek isterseniz 4666 adet çeyrek bilet alabiliyorsunuz. Telefon noktasında ise 11 tane iPhone X veya 14 tane Galaxy Note 8 alabilirsiniz. Son dönemin yükselen değeri kripto paralarda da 1 Bitcoin veya çok daha fazla altcoin alarak ileride belki de zengin olabilirsiniz. Son olarak önümüzdeki yıl Kurban Bayram’ında 7 kişi 1 danaya girmek yerine tek başınıza 14 dana satın alabiliyorsunuz.