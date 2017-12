Türkiye Gazetesi

Dünya'da milyonlarca kullanıcısı olan internet tarayıcıları Chrome ve Safari yepyeni bir özellikle karşımıza çıktı. Chome ve Safari tarayıcılarına 'panik butonu' özelliği geldi. İnternetteyken yabancı gözlerin yaptıklarınıza göz gezdirmesinden hoşlanmayanlardansanız sizi yakından ilgilendiren bir özellik. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak 'panik butonu' eklentisi Chrome ve Safari için kullanıma sunuldu. İşte 'panik butonu'na dair detaylar...

Chrome ve Safari web tarayıcılarına 'panik butonu' geldi. Söz konusu özellik ile kullanıcılar ekrandaki tüm yazı ve görselleri bir anda yok edebiliyor. Söz konusu özellik sayesinde dilediğiniz anda ziyaret ettiğiniz siteyi yabancı gözlerden koruyabileceksiniz.'Nothing on the Internet' adlı eklenti, istediğiniz web sitesini içeriğinden tamamen ayırıp boş renkler ve kutular haline çeviriyor.

'Nothing on the Internet' adlı eklenti, istediğiniz web sitesini içeriğinden tamamen ayırıp boş renkler ve kutular haline çeviriyor. Örneğin söz konusu görselde (yukarıda) NASA'nın sayfası bu butonun aktif hale getirilmesi ile yazı, fotoğraf ve videodan arınmış bir hale dönüşüyor.

Söz konusu eklentiyi yükledikten sonra 'panik butonu'nu aktif hale getirdiğinizde ziyaret ettiğiniz web site tabiri caizse boş bir sayfa haline geliyor.

Gözetlenme durumunda acil gizlilik sağlaması için tasarlanmış olan bu eklenti tüm başlıkları, yazıları, görselleri ve videoları yok etmesiyle kısa sürede hatırı sayılır bir popülarite kazanmış durumda.