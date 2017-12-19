Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wall Street analisti Karl Ackerman, Apple iPhone X analizlerini açıkladı. Analiste göre Apple için iPhone X satışları yolunda gitmiyor. Analist, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus ve Apple iPhone X'i içeren üç 2017 iPhone modelinin toplamda iyi sattığını ancak o kadar da güçlü olmadığını söylüyor. Ackerman, ABD pazarında 1000 dolardan başlayan akıllı telefona olan talebin beklenenden az olmasının sebebi olarak ise maliyetini gösterdi.

Ackerman, Apple'ın bu ay sona eren üç aylık dönemde , 79 milyon iPhone birimini sevk etmesini bekliyor.Ayrıca şirket, 2017 mali yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen ve mevcut rekor olan 78.29 milyon sevkiyatın üzerine çıkacak gibi görünüyor.

Apple, mevcut çeyrek boyunca iPhone satışları konusunda yeni bir rekor kırabilir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 30 Ocak 2018'de belli olacak.