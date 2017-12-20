Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nden sorumlu Rektör Danışmanı olarak görev yapan Sabah, "dünyanın en çok yayın yapan araştırmacısı" ünvanını Web of Science’da yer alan yayınları ile elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumali Sabah ise ODTÜ’nün araştırmaya ve bilime verdiği önemin başarına olan katkısına dikkati çekerek, araştırma yapmak ve üretebilmek için kurumun maddi kaynakları ve manevi desteğinin önemine işaret etti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün bilimsel araştırmalara büyük önem veren, akademisyenlerin üretkenliğini tetikleyen bir kurum olduğunu ifade eden Sabah, "Bu desteğin araştırmalarımda büyük etkisi var. ODTÜ’nün 60 yıllık araştırma-geliştirme birikimi ile Kuzey Kıbrıs’ın ilk teknoloji vadisinin desteği bir araya gelmeseydi bu araştırmaları sonuçlandırmam kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda özellikle "radarda görünmezlik" üzerine yoğunlaşan, metamalzeme başlıklı yayınlarıyla bu başlıkta dünyanın en çok yayın yapan araştırmacı unvanını elinde tutan Sabah, askeri teçhizatların radara yakalanmasını engellemek üzere tasarladığı "tekstil malzemeleri ve güneş pillerinin verimliliği" üzerine araştırmasıyla 2008 yılında da Uluslararası Genç Bilim Adamı Ödülü’ne layık görülmüştü.