Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Startup Zirvesi'nin galibi, sporla teknolojiyi buluşturarak giyilebilir teknoloji geliştiren Hercules ekibi oldu.

Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü (YES) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Ankara Startup Zirvesi, Bilkent Otel'de gerçekleştirildi.

Zirvede, girişimcilik ve iş dünyasından önde gelen isimlerin katılımıyla çeşitli söyleşi ve paneller düzenlendi.

Etkinliğin merakla beklenen kısmında ise girişimciler, yatırımcıların karşısına geçerek fikirlerini anlattı.

Zirvenin birincisi, futbolcuların sakatlıklarından yola çıkan ve insanların kaslarını sağlıklı biçimde kullanmasına ve bu şekilde spor yapmasına imkan tanıyan bir çeşit giyilebilir teknoloji geliştiren Hercules ekibi oldu. Hercules, Bilkent Cyberpark'ta 1 yıl ofis desteği elde etti.

Az görenler ve göz tembelliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin kendi başlarına objektif bir değerlendirme eşliğinde göz egzersizleri yapabileceği bir sistem sağlayan Eyesoft ekibi zirvede ikinciliği kazandı.

Zirvede üçüncü olan, aynı zamanda ODTÜ Teknokent'te 1 sene kuluçka ofis ödülünü kazanan ekip, binalarda enerji tasarrufu konusunda çalışan Sensgreen oldu.

İlk üçteki ekipler 7 haftalık Growth Circuit San Fransisco kuluçkası ödülü kazandı.

Flatart ve Emoji'den 7 bin 500 lira değerinde Dijital Pazarlama ve Hizmet Danışmanlığı Ödülü'nü, araba yıkama konusunda online destek hizmeti sunan arabamiyika.com elde etti.

Çocukların yazılım öğrenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen proje Robibot, Flatart ve Emoji'den 2 bin 500 liralık Dijital Pazarlama ve Hizmet Danışmanlığı Ödülü'nün yanı sıra Bilkent Cyberpark'tan 6 aylık ofis ödülünün sahibi oldu.

Girişimcilerin istediği noktaya getiremedikleri ya da başarısız oldukları girişim ve fikirleri başka girişimcilere satmasına imkan tanıyan online platform Ginger Up ise Bilkent Cyberpark'tan 6 aylık atölye kazandı.