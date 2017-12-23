Tapu Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yaklaşık 2 ay önce başlatılan Web-Tapu uygulaması başarıyla devam ediyor. E-devlet üzerinden giriş yapılan uygulamayla taşınmaz sahipleri, günün her saati (7/24) tapu dairesine gitmeden bilgisayar ya da akıllı telefonlarından son derece hızlı ve güvenli şekilde tapu müracaatında bulunabiliyor. Taşınmaz sahipleri, işleme alınan evrakın her aşamasında nerede olduğu ve ne gibi işlem gerçekleştirildiğinin takibini de SMS ile yapabilirken tapu harçları da sistem aracılığıyla tahsil edilebiliyor.
Web-Tapu’ya rekor başvuru yapıldı
23.12.2017 - 04:37 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, alım satım yapmak isteyenlerin tapu dairelerine gitmeden günün her saati, başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan Web-Tapu uygulamasıyla iki ayda 2 bin 800 işlem başvurusu alındı.
Etiketler : web tapu,e devlet,
529990 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/529990.aspx
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