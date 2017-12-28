Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muud, 4 milyon şarkılık yerli-yabancı şarkı arşivi ve yeni albümleri sunduğu yapısıyla 2017 yılında da dijital müzik sektöründe dikkati çekti. Kullanıcılarına, farklı müzik türlerinde aradıkları şarkılara erişme ve müzik dinleme olanağı sağlayan Türk Telekom’un dijital müzik platformunda 2017 yılında müzikseverler en çok “İhanetten Geri Kalan” şarkısıyla Sezen Aksu’yu dinledi. Muud’da, “en uzun süre zirvede kalanlar” listesinde Buray, Sıla ve Inna yer aldı. 2017 yılında müzik platformunda en çok dinlenenlerde Sezen Aksu’yu takip eden isimler ise “Sen Olsan Bari” şarkısıyla Aleyna Tilki ve “Yolla” şarkısıyla Tarkan oldu.