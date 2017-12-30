Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En fazla arama 15 Temmuz’da yapıldı. Söz konusu tarihte, 518 milyon dakikalık konuşma gerçekleştirildi. BİP kullanıcıları en çok 17 Aralık günü mesajlaştı. Bu tarihte 127 milyondan fazla mesaj atıldı. BiP’ten gönderilen mesaj, ilk defa SMS sayısını geçerek bir rekor kırdı. Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasında Mehmet Topal’ın attığı gol, 52 bin izlenme sayısı ile yılın en çok izlenen golü... 14 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan fizy’de, Tarkan’ın ‘Yolla’ şarkısı en çok dinlenen oldu. Aleyna Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ ile Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkıları, ilk 3’teki diğer şarkılar... Arama motoru Yaani, 3 milyon kullanıcıya ulaştı.