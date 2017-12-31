Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin teknoloji üssü konumundaki ASELSAN, bu yıl yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş aldı.Savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye'nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan ASELSAN, bu yıl yurt içinde ve dışında bir dizi projede sorumluluk üstlendi.

Şirket, imzaladığı sözleşmeler kapsamında, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sundu.ASELSAN, bu doğrultuda 2017'de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzaladı.

Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı. ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik karşılığı 2 milyar 143 milyon 272 bin 835 lira, 528 milyon 516 bin 730 dolar, 521 milyon 133 bin 672 avro olarak dağılım gösterdi.Merkez Bankasının yıl sonundaki döviz kurları dikkate alındığında şirketin yaptığı sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar lirayı buldu.Şirket sözleşmelerden 25'ini yurt içindeki, 4'ünü yurt dışındaki müşterilerle yaptı.

TANK MODERNİZASYONUNDAN HAVA SAVUNMAYA



ASELSAN, Millî Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmelerle Ağ Destekli Yetenek Projesi, termal el dürbünü ve portatif termal kamera tedarikini üstlendi.Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ATAK Programı ve helikopter platformlarının ihtiyaçları, TSK'nın elektronik harp sistemleri ihtiyacı, M60T tanklarının modernizasyonu, füze ikaz sistemleri (MWS-TU) tedariki, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi, TSK çok bantlı sayısal müşterek telsiz tedariki, kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi için sözleşme imzaladı.

ZIRHLI ARAÇLAR SARP İLE DONATILDI



ASELSAN yıl içinde Türkiye'de ve yurt dışında sayıları hızla artan yerli zırhlı kara araçlarını silah sistemleriyle donatmak için anlaşmalar yaptı.Şirket, BMC, Otokar ve Nurol Makina'dan SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, BMC'den ayrıca SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi siparişleri aldı.ASELSAN, Türkiye ve Avrupa Birliği Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki Projesi ile ilk kez taktik tekerlekli zırhlı araç odaklı bir işte ana yüklenicilik görevini üstlendi.

MİLLÎ FÜZENİN BAŞLIĞI ASELSAN'DAN



ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile güdüm kiti, komando modernizasyonu elektro optik sistemleri tedariki; ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da çeşitli projelere ilişkin sözleşmeler imzaladı.ASELSAN yurt dışı müşterilerinden ise hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesi, haberleşme sistemleri ve elektro optik sistemleri tedarikine yönelik siparişler aldı.

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