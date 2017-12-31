Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'e saat 21.45 itirabiyle erişim sağlanamıyor. WhatsApp'a erişim sağlanamaması akıllara "WhatsApp çöktü mü?" sorularını getirdi. Kullanıcılar, Twitter üzerinden WhattApp'e erişim yapamadıkları hakkında sorunlarını paylaşıyor. WhatsApp'in erişime kapanması hakkında herhangi bir resmî açıklama bulunmamakta. Kullanıcılar tarafından en çok merak edilip aranan konu ise "WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'e giremiyorum, WhatsApp erişim sorunu" oldu. Yaşanan erişim sorununun yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan oluştuğu düşünülüyor.