Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'e saat 21.45 itirabiyle erişim sağlanamıyor. WhatsApp'a erişim sağlanamaması akıllara "WhatsApp çöktü mü?" sorularını getirdi. Kullanıcılar, Twitter üzerinden WhattApp'e erişim yapamadıkları hakkında sorunlarını paylaşıyor. WhatsApp'in erişime kapanması hakkında herhangi bir resmî açıklama bulunmamakta. Kullanıcılar tarafından en çok merak edilip aranan konu ise "WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'e giremiyorum, WhatsApp erişim sorunu" oldu. Yaşanan erişim sorununun yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluktan oluştuğu düşünülüyor.
Son Dakika! WhatsApp çöktü mü? | WhatsApp'e giremiyorum | WhatsApp erişim yok
31.12.2017 - 21:57 | Son Güncelleme: 31.12.2017 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milyonların kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e erişim sağlanamıyor. Erişim sorununa ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Saat 21.45 civarı başlayan sıkıntı hâlâ devam ediyor. Yaşanan sıkıntının yılbaşı yoğunluğundan olduğu düşünülüyor. İşte detaylar...
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