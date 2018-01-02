Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Yapay zekâ: Gartner’ın tahminlerine göre, yapay zekâ birkaç yıl içinde bazı pazarları tamamen değiştirecek. Yapay zekâ ve robotlar ile birlikte insanların yaptığı birçok iş makineler tarafından gerçekleştirilecek. Beyaz yakalılar da dâhil olmak üzere istihdam alanlarının daraldığı bir döneme gireceğiz.

Bulut depolama: Bilgi ve verinin saklanma, paylaşma adresi 2018 yılında da bulut (cloud) ortamlar olacak. Kişi ve kuruluşların her geçen gün daha fazla güven duyarak kullanmaya başladığı bulut (cloud) ortamlara geçişleri 2018 yılında da artarak devam edecek. Bulut (cloud) sadece bilgi ve verinin arşivlenip, saklandığı yerler değil bilginin paylaşıldığı, başka araçlara aktarıldığı bir transfer noktası olarak kullanılacak.

Şoförsüz araçlar: 2018 yılında ilk şoförsüz araçlar yollarda görünecek. 2020 yılı civarında günümüzün otomobil endüstrisi çökmeye başlayacak. Özel bir aracınızın olması gerekmeyecek. İhtiyaç duyduğunuzda telefonla araç isteyeceksiniz, şoförsüz araç kapınıza gelecek ve sizi gitmek istediğiniz yere götürecek. Park problemini ortadan kalkacak, gittiğiniz mesafenin karşılığı olan ücreti ödeyeceksiniz.

Mobil çalışma: Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorunlarının oluşturduğu zaman ve verimlilik kaybı da şirketlerin iş gücünü mobil ve esnek çalışma saatleri içinde çalışmaya yönlendirmesine neden oluyor. 2018 yılı Türkiye’de de şirketlerin çalışanlarını daha çok ofis dışından, mobil çalıştırdıkları bir yıl olacak.

Basılı elektronikler: “Printed electronics” (Basılı elektronikler teknolojisi), plastik, silikon, cam, tekstil gibi farklı ve esnek materyaller üzerine elektronik devre basmayı sağlayarak hem hafif ve bükülebilen elektronik cihazların üretilmesini hem de 3D baskı ile basılan nesnelerin çalışan birer elektronik cihazlara dönüşmesini sağlayacak.

Akıllı doküman: İnternetin ve mobil teknolojilerin en çok etkilediği alanlardan biri de baskı sektörü. 2018 yılında trend olacak uygulamalardan biri de akıllı interaktif dokümanlar olacak. Basılı dokümanlar üzerinde yer alacak, mobil QR kodlar, barkodlar ve sanal gerçeklik uygulamaları kağıt dokümanları, üzerinde ses, resim ve video barındıran interaktif akıllı dokümanlara dönüştürecek.

Giyilebilir teknolojiler: Teknolojiyi, vücudumuzda ve giysilerimizin üzerinde taşımamızı sağlayacak giyilebilir cihazlar 2018 yılının en popüler teknoloji konularından biri olmaya devam edecek. Sağlığımızı her an kontrol edecek, giyilebilir sağlık teknolojileri 2018’de öne çıkacak.

Sanal gerçeklik: Günümüzde pilot adaylarının kullandığı uçak simülatörlerinden oyun severlerin kullandığı oyunun içindeymiş hissi veren gözlüklere kadar birçok alanda sanal gerçeklik (virtual reality) ve artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojilerinin kullanımı 2018 yılında yeni örnekleri ile karşımıza çıkacak.

Nesnelerin interneti: Akıllı saatler, telefonlar, arabalar, gözlükler derken çok yakında hemen hemen her nesne internet ve bluetooth teknolojisi üzerinden birbirine bağlı olacak. “Network” kavramı farklı bir anlam kazanacak. Her nesneyle internet üzerinden bağlantı kurup komut verebileceğiz. Örneğin siz eve gitmeden kahve makineniz kahvenizi yapmış, televizyonunuz seyredeceğiniz filmin kanalını açmış olacak.