Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genpa garantisi ile satışa çıkan modellerden Meizu M5 Note, metal tasarımı ve 5.5 inçlik Full HD ekranıyla dikkat çekiyor. Daha rahat izleme deneyimi sağlamak için son teknoloji akıllı göz koruma moduyla gelen M5 Note, güçlü yeni nesil 1,8 GHz’lik 8 çekirdekli 64 bitlik Cortex-A53 işlemci ve 3GB RAM’e sahip. M5 Note sadece 8.1 mm kalınlığında olmasına rağmen 4.000 mAh bataryası ile 32 saat konuşma süresi vadediyor. M5 Note, 0,2 saniye yüksek hızlı odaklamalı f/2,2 diyafram 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraya sahip. 32 GB’lık artırılabilir geniş dâhili hafıza ve Flyme 5,2 işletim sistemiyle gelen Meizu M5 Note’a, KDV dâhil 1.299 TL’lik fiyatla erişilebiliyor. Meizu M5s ise 5,2 inç ekran üzerindeki 2,5D eğimli cam panelle birlikte sağlam bir alüminyum gövdeye sahip. 1,3 GHz’lik 8 çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci ve 3 GB RAM ile desteklenen cihazda bulunan mTouch parmak izi tarayıcısı, telefonun kilidini sadece 0,2 saniyede açıyor. 143 gram ağırlığa sahip M5s gücünü 3.000 mAh pilden alıyor. M5s’in arkasında f/2,2 diyafram ve otomatik odaklamalı 13 megapiksellik bir kamera bulunurken, ekranın üst kısmında ise 5 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. 32 GB’lık geniş artırılabilir dâhilî hafıza ve Flyme 5 işletim sistemiyle gelen Meizu M5s’e KDV dâhil 1.099 TL fiyatla ulaşılabiliyor.