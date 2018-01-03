Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’liler, 31 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında 7,6 milyon GB’ın üzerinde data kullanarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü boyunca 634 milyon dakika konuşan Turkcell’liler, 327 milyon SMS gönderdi. Türkiye’nin yenilikçi iletişim ve eğlence platformu BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı da SMS sayısını geçerek 350 milyona ulaştı. Vodafone’lular ise 2 günde yaklaşık 412 milyon dakika konuşup 179 milyon SMS gönderip, 4,5 milyon GB mobil internet kullandı. Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul ve Ankara oldu.