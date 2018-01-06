Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamada, Intel ve diğer firmaların ürettiği işlemci çiplerindeki “Meltdown” ve “Spectre” adlı açıkların tüm Mac sistemleriyle Apple’ın mobil işletim sistemi IOS’un bulunduğu aygıtları etkilediği belirtildi. Yayımlanan güncellemelerde Meltdown açığını kapatacak yamalar bulunduğu kaydedilen açıklamada, akıllı saat Apple Watch’un Meltdown ve Spectre’den etkilenmediği bildirildi.