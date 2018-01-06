Şirketten yapılan açıklamada, Intel ve diğer firmaların ürettiği işlemci çiplerindeki “Meltdown” ve “Spectre” adlı açıkların tüm Mac sistemleriyle Apple’ın mobil işletim sistemi IOS’un bulunduğu aygıtları etkilediği belirtildi. Yayımlanan güncellemelerde Meltdown açığını kapatacak yamalar bulunduğu kaydedilen açıklamada, akıllı saat Apple Watch’un Meltdown ve Spectre’den etkilenmediği bildirildi.
Mac’ler de güvenlik açığından etkilendi
06.01.2018 - 06:59 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, işlemci çiplerindeki güvenlik açıklarının şirkete ait ürünleri etkilediğini duyurdu.
Etiketler : macbook,mac,apple,
533918 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/533918.aspx
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