Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler uçak üreticilerinden biri olan Airbus, uçan otomobil dünyasına giriş yapıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Pop.Up isimli konsepti ile bu hayal gerçek olabilir.

Dünya üzerinde en fazla satış yapan uçak üreticilerinden biri olan ve A-380 ile dünyanın en büyük yolcu uçağını üretmiş olan Airbus, şimdi de karaya iniyor. Pup.Up adını verdiği konseptini Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtan Airbus, geleceği otomobilleri olarak adlandırılan uçan otomobil furyasına resmen giriş yaptı.

Italdesign ile ortak çalışma ile hazırlanan konsept, tamamen elektrikli bir otomobil olmasına rağmen tıpkı dronelar gibi 4 pervanesi sayesinde uçabiliyor. Uçarken görüldüğünde dev bir drone gibi görünecek olan Pup.Up, karbon fiber bir gövdeye sahip olmasıyla hem hafif hem de sağlam olacak.

Kaynak: Airporthaber