Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Az görenler, internet üzerinden sadece göz hareketleriyle oynanan bu oyun ile görme melekesini ilerletecek. “Gözcü” adını verdikleri projelerini anlatan Prof. Dr. Kürşat Çağıltay “Sistemi kullanan kişi, bilgisayar ekranı karşısında sabitleme, sıçrama, takip etme, görsel ayırım gibi kategorilerde farklı oyunlar ile göz egzersizlerini gerçekleştirebilmektedir. Klasik rehabilitasyon süreçlerine göre eğlenceli bir sistem olduğu için daha uzun süreli egzersizler yapılabiliyor. Bu sayede, bir çocuğun göz tembelliği sıkıntısı hızla ortadan kaldırıldı" diye konuştu.