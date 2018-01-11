Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

CMC Genel Müdürü Aytaç Aydın, 2017 yılında yüzde 13,3 büyüme yakalayarak 5,1 milyar TL’ye ulaşan çağrı merkezi sektörünün 200 milyon TL’ye yaklaşan cirosuyla outsource çağrı merkezleri içerisinde yüzde 10 paya ulaştığını söyledi. Aydın “Sektörü ve CMC’yi büyütmek adına birçok hedefimiz bulunuyor. Bu doğrultuda 2018’de 20 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Bu rakam geçtiğimiz yılki ciromuzun yaklaşık olarak yüzde 10’una karşılık geliyor. Bu yıl biri Ankara’nın doğusu, diğeri de batısı olmak üzere iki farklı şehirde yatırım yaparak ülke çapında bin 500 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Yıl boyunca yapacağımız bu yeni yatırımlarla ciroda yüzde 30 büyüme yakalamayı hedefliyoruz. Çağrı merkezi sektörünün 5 yıl içinde 15-20 milyar TL arasında bir büyüklüğe ulaşması hayal değil” dedi. Yatırımların önemli bir ayağının da yurt dışı olacağını belirten Aydın, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde çağrı merkezi açmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Aydın “Yurt dışında yeni satın almalar olabilir” diye konuştu.