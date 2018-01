Türkiye Gazetesi

Kripto para birimleri piyasasında gerçekleştirilen pump and dump (şişir ve boşalt) işlemleri ile önceden belirlenen bir kripto para birimi çok sayıda kullanıcı tarafından satın alınarak fiyatı yükseltiliyor, daha sonra yükselen yeni değerden satılarak kâr elde ediliyor. Bunun için çeşitli iletişim platformlarında binlerce kullanıcıdan oluşan “pump and dump grupları” kuruluyor. Bu grupların “üst düzey üyeleri” seçilen kripto para birimlerine günlerce önceden yatırım yapıyor. Daha sonra, gruba “hep birlikte alım için (pump)” belirli bir zaman veriliyor ve geri sayım başlıyor. Önceden belirlenen anda hep birlikte yapılan alım ile fiyat son derece hızlı yükseliyor ve bu defa satışa (dump) geçiliyor. Şişirme işlemi yapılan para birimlerini önceden satın alanlar yükselişin az ya da çok olmasına bakılmaksızın kâr ederken, bundan habersiz olan yatırımcılar ise para kaybediyor. Daha önce “pump and dump” işlemleri yapmış olan Belçikalı Nico, kripto para piyasasında manipülasyonun her yerde olduğunu söyleyerek, “Önce bir platform seçerek, yaptığımız yüklemeye hızlı karşılık alabilmek için aynı platformda buluşuyoruz. Daha sonra aynı anda aynı birime yatırım yaparak fiyatları yükseltiyor ve birkaç dakika içerisinde tekrar satıyoruz” dedi.