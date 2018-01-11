5,2 inç, Full HD ekrana sahip HTC U Play’in 16 megapiksel kamerası Optik İmaj Sabitleyici (OIS) ile iki kat daha uzun pozlama süresi ve böylece daha az bozulma sağlıyor. 32 GB ROM ve 3 GB RAM özelliklerine sahip HTC U Play’in yeni selfie kamerası da, 16MP ile 4 kata kadar daha fazla ışık hassasiyetine sahip UltraPiksel arasında kolayca geçiş yapmaya imkân tanıyor.
HTC UPlay Türkiye’de
11.01.2018 - 10:02 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HTC, gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılan HTC U Play’i Türkiye’de satışa sundu.
Etiketler : htc,htc u play,
535435 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/535435.aspx
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