Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5,2 inç, Full HD ekrana sahip HTC U Play’in 16 megapiksel kamerası Optik İmaj Sabitleyici (OIS) ile iki kat daha uzun pozlama süresi ve böylece daha az bozulma sağlıyor. 32 GB ROM ve 3 GB RAM özelliklerine sahip HTC U Play’in yeni selfie kamerası da, 16MP ile 4 kata kadar daha fazla ışık hassasiyetine sahip UltraPiksel arasında kolayca geçiş yapmaya imkân tanıyor.