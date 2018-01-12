Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da devam eden Amerikan Astronomi Topluluğu'nun toplantısında da sunulan bilgilere göre, güçlü radyo dalgalarının tekrar eden patlamaları ya çok büyük bir kara deliğinin yakınından ya da eşi benzeri olmayan bir güce sahip nebulanın içindeki bir manyetik alandan geliyor olabilir.

McGill Üniversitesinden gökbilimciler, radyo dalgalarının çok güçlü bir manyetik alandan kaynaklandığıyla ilgili bulguları Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi ve Batı Virginia'daki Green Bank teleskobu vasıtasıyla elde etti.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından keşfedilmişti.