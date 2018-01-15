Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

5G ile ilgili izlenecek tüm bilgilerin yer alacağı ‘Beyaz Kitap’ denilen yol haritasının bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayda şekillenmesi bekleniyor. BTK yeni dönemde bir önemli çalışmayı daha hayata geçirmeyi planlanıyor. Hâlihazırda İnternet Servis Sağlayıcılarının(İSS), hizmet kalitesi ölçümlerini kendilerinin yaptığı ve bu ölçümleri 3 ayda bir rapor şeklinde BTK’ya bildirdiği biliniyor. Ancak işletmecilerin ölçüm yerlerini bilmeleri ve ölçüm noktalarının sınırlı olmasından dolayı BTK, bu sistemde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Bu konuda 2018 yılı içerisinde bir düzenleme yapılması ve hizmet kalitesi ölçümlerinin bağımsız izleyici denilen metotla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.