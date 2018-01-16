Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, kültür ve beşerî bilimler alanlarında topluma katkıda bulunan kişi ve kuruluşların çalışmalarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen “Fundación Mapfre Ödülleri 2017” için başvurular başladı. Beş ayrı kategoride verilen ve her biri 30 bin avro değerindeki ödüllere başvurular 1 Mart 2018 tarihine kadar yapılabiliyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, hizmetleriyle topluma katkı sağlayan, örnek bir kariyere sahip kişileri onurlandırmayı amaçlıyor. Fundación Mapfre Onursal Başkanı Jose Manuel Martínez adına verilen ödülde, adayların mesleki faaliyetlerindeki özverili adanmışlıkları dikkate alınıyor. En İyi Toplumsal Gelişim İnisiyatifi Ödülü, dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini artırmak; fiziksel, mali ve sosyal sınırlamaları aşmalarına yardım etmek için önemli adımlar atan kişi ve kuruluşların çalışmalarını takdir amacı taşıyor. Bütün başvurular, İngilizce, İspanyolca veya Portekizce yapılabiliyor. Başvuru detaylarına www.fundacionmapfre.org adresinden ulaşılabiliyor.