Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Tasarruf ettirir’ sloganıyla öne çıkan şirket aylık 5,8 milyon ziyaretçi sayısına ulaşırken, 276 olan mağaza sayısını ise 400’ün üzerine çıkardı. Cimri.com’un önümüzdeki yıl ise yurt dışına açılmayı planlıyor. Yaptıkları yatırımlarla mobilde site açılış hızını artırdıklarını belirten Cimri.com Genel Müdürü Serkan Koç “Bu şekilde mobilde organik trafiğimizi yüzde 50 artırdık. Bugün ziyaretçilerimizin yüzde 60’ı mobilden geliyor. Mobil geliştirmemizle Google’da başarı hikâyesi olduk” dedi. Yakın zamanda masaüstü web sitelerini de yenilediklerini ve bazı önemli iş birlikleri ile büyümelerini daha da hızlandırmaya çalışacaklarını dile getiren Koç, gelecek hedefleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Biz bu yıl içinde platforma farklı ürün ve hizmetlerde karşılaştırma yapılmasını sağlayacağız. Ürün sayısını mevcudun 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yeni kategoriler ekleyeceğiz, otomotiv ve kitap gibi. Tatil ve uçak bileti karşılaştırmasını ise global bir entegratör ile yapacağımız işbirliği çerçevesinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl itibariyle müşterilerimize kişiselleştirilmiş sayfa sunmalı hedefliyoruz. 2018’de mobil uygulamamızı tüketicinin hizmetine sunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bir başka isteğimiz bu işi karşılaştırmadan çıkarıp, ihtiyacı listeleyen bir platforma dönüşmek. 2019 hedefimiz ise platformu yurt dışına açmak.”