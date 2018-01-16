Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın, Türkiye’de Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro ve Usta Dönerci markası adı altında 1.000’den fazla restoranla hizmet verdiklerini belirterek “Gençlerin kullandığı platformlarda varlık gösteriyoruz ve o platforma özel çalışmalar dizayn ediyoruz. Burger King markamızda müşterilerimizi siparişe yönlendiren Facebook Messenger Bot uygulamasını devreye aldık. Yine gençleri yakalamak adına son yıllarda tüm dünyada popülaritesi süratle artan e-spor kategorisini sahiplendik ve gamer’lar için Pro Gamer Menü’yü geliştirdik. Ödeme sistemlerinde de yeni çağın trendlerini takip ediyor ve uyguluyoruz. Son olarak www.tiklagelsin.com ve tıkla gelsin mobil uygulama sistemimize kattığımız Masterpass ödeme sistemi ile müşterilerimizin kredi kartlarının yanlarında olmadan pratik ve hızlı bir şekilde sipariş vermelerini sağladık” dedi. Akın, Ne Yediğini Bil platformunu ile de tüketicilerin ürünün kalite ve hijyen hakkında bilgi alabildiğini söyledi.