Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“GL Events” tarafından hayata geçirilen fuar, 4 bin 400 metrekare büyüyen alanında e-spor karşılaşmalarının yanı sıra alışveriş alanı ve çocuk parkı ile herkese hitap edecek. Pearl Abyss, ByNoGame, Param, Playstation, Monster Energy, Beluga, Red Bull, Vestel, Game Satış, Seti Medya, Oyungezer, Papara, Ewaapro, Proud Dinasours,Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech’in de katılacağı fuarı 100 bine yakın kişini ziyaret etmesi bekleniyor.