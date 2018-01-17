Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Şehir Üniversitesince hayata geçirilen, "Eserleri, mekanları, insanları ve tarihiyle İstanbul'un görsel belleği" alt başlıklı Unutma İstanbul Projesi tamamlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan projenin detayları tanıtım toplantısında aktarıldı.

İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından, İstanbul'a ait değerlerin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bu değerlerin erişime açılması amacıyla 2015 yılında başlatılan "Unutma İstanbul Projesi" ile 10 bin tarihsel evrak dijitalleştirilerek erişime açıldı.

İlk etapta yaklaşık bin belgenin de İstanbul haritası üzerinden mekanlarla ilişkisi kurularak ilgili lokasyonlara yerleştirildiği proje sayesinde kullanıcılar bilgisayar, telefon veya tabletlerinden istenilen evraka ulaşabilecek.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, projenin üniversitenin elindeki kaynakları tüm araştırmacılarla paylaşmak üzere hayata geçirdiği çok özel dijital bir çalışma olduğunu söyledi.

Kütüphanelerin dijitalleşme sürecini yakından takip ettiklerini belirten Çelikcan, "Daha önce sahip olduğumuz zengin arşiv kaynaklarımızı dijitalleştirme suretiyle araştırmacıların hizmetine sunmuştuk. Unutma İstanbul Projesi'nde de sahip olduğumuz İstanbul temalı materyalleri dijitalleştirdik fakat bu kez arşiv materyallerimizi dijital uygulamalar üzerinden de hizmete sunduk. Dijitalleşme yolunda gösterdiğimiz bu çabaların tüm kütüphanelere örnek olmasını diliyor, dünyada yaşanan bu gelişmelere kendi kültürel mirasımızı aktararak katılmaya çağırıyorum." diye konuştu.

İOS ve Android'de

Unutma İstanbul Projesi'ne unutmaistanbul.sehir.edu.tr web sitesinin yanı sıra geliştirilen iOS ve Android uygulamalarından da erişim sağlanabilecek.